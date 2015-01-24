Кандидатом на пост президента Международной федерации гимнастики стал француз

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Бывший французский гимнаст Жорж Гельзек выдвинул свою кандидатуру на пост президента Международной федерации гимнастики (FIG). Как сообщает Report, информацию об этом распространила Международная федерация.

На сегодняшний день Международной федерацией гимнастики руководит итальянец Бруно Гранди. Однако очень мало шансов, что он будет вновь избран на этот пост. Новый президент федерации станет известен на заседании FIG, которое состоится в октябре 2016 года в Токио.

Французский кандидат планирует провести пресс-конференцию перед началом чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который состоится в апреле 2015 года в Монпелье: "Я хочу изменить правила, усилить конкуренцию. В этот вид спорта надо привлекать спонсоров, больше освещать в прессе".

Глава Французской федерации гимнастики Джеймс Блато поддержал своего соотечественника в местной прессе: "Я уверен, что наш кандидат Гельзек будет отличным президентом федерации. Он 35 лет занимается гимнастикой на местном и международном уровне и проявил себя как отличный менеджер. У него очень много новых идей для гимнастики".

Отметим, что 67-летний Жорж Гельзек был членом мужской сборной Франции по гимнастике на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. После завершения карьеры спортсмена он стал главным тренером сборной по гимнастике клуба Нант.