Календарь "Формулы-1" может быть расширен.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Motorsport Week, в сезоне 2020 года может быть расширен до 22 гонок.

Кроме того, в календарь были включены этапы в Голландии и Вьетнаме.

Из календаря уйдет только один этап - "Гран-при Германии".

На данный момент чемпионат мира "Формулы-1" последовательно проводится в 21 стране. Это - Австралия, Бахрейн, Китай, Азербайджан, Испания, Монако, Канада, Франция, Австрия, Великобритания, Германия, Венгрия, Бельгия, Италия, Сингапур, Россия, Япония, Мексика, США, Бразилия и ОАЭ.

Отметим, что в текущем сезоне Гран-при Азербайджана состоялось 26-28 апреля. В 2020 году соревнования в Баку ожидаются 5-7 июня.