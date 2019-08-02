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Календарь "Формулы-1" может быть расширен

Календарь "Формулы-1" может быть расширен

Календарь "Формулы-1" может быть расширен.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Motorsport Week, в сезоне 2020 года может быть расширен до 22 гонок.  

Кроме того, в календарь были включены этапы в Голландии и Вьетнаме. 

Из календаря уйдет только один этап - "Гран-при Германии".

На данный момент чемпионат мира "Формулы-1" последовательно проводится в 21 стране. Это - Австралия, Бахрейн, Китай, Азербайджан, Испания, Монако, Канада, Франция, Австрия, Великобритания, Германия, Венгрия, Бельгия, Италия, Сингапур, Россия, Япония, Мексика, США, Бразилия и ОАЭ. 

Отметим, что в текущем сезоне Гран-при Азербайджана состоялось 26-28 апреля. В 2020 году соревнования в Баку ожидаются 5-7 июня. 

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