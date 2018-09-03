К еще четырем азербайджанским спортсменам, уличенным в применении допинга, применят санкции

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В отношении еще 4 азербайджанских спортсменов будут применены санкции за использование допинга.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA), тяжелоатлет сборной Ровшан Фатуллаев на 96 месяцев (8 лет) отстранен от участия в соревнованиях. Причиной санкций является выявление у бронзового призера IV Исламских игр солидарности "Баку-2017" допинга. В его организме были обнаружены хорионический гонадотропин (hCG) и морфин. Санкции в отношении него вступили в силу с 18 января 2018 года.

Боксер Иман Ахмедлы дисквалифицирован на год за использование допинга. В его организме был обнаружен мельдоний. Санкции вступили в силу с 5 марта 2018 года.

Волейболисты – Ифтихар Абдуллаев отстранен от соревнований на 24 месяца, а Сабина Савич – на 48 месяцев. Санкции в отношении И.Абдуллаева (в организме обнаружен бетаметазон) вступили в силу с 16 июля 2018 года, а в отношении Сабины Савич (обнаружен метамфетамин (D-) и амфетамин) – с 22 мая 2018 года.

Напомним, что ранее 20 азербайджанских спортсменов провалили допинг-тест, за что были наказаны AMADA.