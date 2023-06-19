Йеролимпос покинул пост генсека и главного исполнительного директора IBA

Грек Джордж Йеролимпос ушел с поста генерального секретаря и главного исполнительного директора Международной ассоциации бокса (IBA).

Грек Джордж Йеролимпос ушел с поста генерального секретаря и главного исполнительного директора Международной ассоциации бокса (IBA).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба IBA.

Временным генеральным секретарем и главным исполнительным директором назначен британец Крис Робертс, ранее занимавший должность директора по развитию IBA.

"Продемонстрированное им лидерство, самоотверженность и стратегическое видение делают его идеально подходящим кандидатом для руководства организацией в этот важный период", - отмечается в сообщении пресс-службы.

7 июня исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал отозвать признание IBA. Внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня и пройдет в удаленном формате. При этом комитет выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2024 года.

15 июня Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию IBA на рекомендацию исполкома МОК. Вместе с апелляционной жалобой IBA подала срочную просьбу о приостановлении исполнения рекомендации до тех пор, пока арбитражная панель не вынесет окончательного решения.