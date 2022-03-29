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Известный украинский боксер застрелен в спортзале

Известный украинский боксер застрелен в спортзале В украинском Ирпене одной из жертв российских войск стал известный экс-боксер и детский тренер Алексей Джунковский.
Индивидуальные
29 марта 2022 г. 23:51
Известный украинский боксер застрелен в спортзале

В украинском Ирпене одной из жертв российских войск стал известный экс-боксер и детский тренер Алексей Джунковский.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию бокса Украины, он был застрелен прямо в боксерском зале.

Известно, что убийство тренера произошло буквально перед полным освобождением Ирпеня украинской армией, о котором стало известно 28 марта.

Алексей Джунковский являлся четырехкратным призером чемпионатов мира среди военнослужащих. Также он участвовал в матчевых встречах Украина - Россия, Украина - США, Украина - Куба. В последние годы он успешно работал тренером на юношеском уровне.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı tanınmış boksçu məşq zalında güllələnib

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