Известный украинский боксер совершил суицид

На 49-м году жизни скончался известный украинский боксер Владимир Вирчис.

На 49-м году жизни скончался известный украинский боксер Владимир Вирчис.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, его нашли повешенным в Киеве.

В последнее время боксер страдал депрессией.

Первый бой на профессиональном ринге Вирчис провел в 1999 году. В 2003-2004 годах он был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе. В 2005-2006 годах - интерконтинентальным чемпионом по версии WBO. В 2007 году Вирчис одолел представителя Италии Паоло Видоца, завоевав чемпионский титул EBU в тяжелом весе. В общей сложности провел 28 поединков, в которых одержал 26 побед.