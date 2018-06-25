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    Известный турецкий футболист избран депутатом

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Среди избранных на парламентских выборах в Великое Национальное Собрание Турции есть и известные спортсмены страны.

    Как сообщает Report, известный турецкий футболист, бывший игрок сборной страны Алпай Озалан и мотоциклист Кянан Софуоглу избраны депутатами.

    Кандидатуры А.Озалана и К.Софуоглу были выдвинуты правящей Партией Справедливости и Развития. Бывший футболист избран депутатом от Измира. К.Софуоглу в Великом Национальном Собрании будет представлять Сакарью.

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