Известный российский борец не допущен на турнир в Баку

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не допущен на Европейский олимпийский квалификационный турнир в Баку.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не допущен на Европейский олимпийский квалификационный турнир в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации спортивной борьбы России.

Президент Федерации Михаил Мамиашвили заявил, что четырехкратный чемпион мира не будет участвовать в соревнованиях по решению Международного олимпийского комитета (МОК): "МОК обнародовал список тех, кто не допущен к турнирам после очередных проверок. К сожалению, среди них капитан команды Абдулрашид Садулаев. Мы связались со Всемирным союзом борьбы (UWW), заменили его Алиханом Джабраиловым".

Отметим, что соревнования, которые стартуют завтра на Национальной гимнастической арене, продлятся три дня.