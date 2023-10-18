Известный футболист признал вину по делу о ставках

Полузащитник сборной Италии и "Ньюкасл Юнайтед" Сандро Тонали признал вину по делу о ставках.

Полузащитник сборной Италии и "Ньюкасл Юнайтед" Сандро Тонали признал вину по делу о ставках.

Как передает Report со ссылкой на Sky Sport Italia, Тонали 17 октября в Италии дал показания по делу о ставках. Отмечается, что футболист готов пойти на сделку со следствием.

12 октября Корона рассказал, что на ставках играет полузащитник туринского "Ювентуса" Николо Фаджоли, а потом заявил, что Сандро Тонали и Николо Дзаньоло "тоже делают это". В частности, по его данным, Дзаньоло, будучи игроком "Ромы", делал ставку на матч своей команды в Кубке Италии, когда находился на скамейке запасных.

Сообщалось, что Тонали пройдет курс лечения от азартной зависимости.

23-летний Тонали известен по выступлениям за "Брешию" и "Милан". На его счету 15 матчей за сборную Италии. 24-летний Дзаньоло ранее играл за миланский "Интер», "Рому" и стамбульский "Галатасарай". В его активе также 15 игр за национальную команду.