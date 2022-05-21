Известные кикбоксеры вступают в борьбу на чемпионате Азербайджана

Продолжаются четвертьфинальные встречи чемпионата Азербайджана по кикбоксингу среди мужчин и женщин.

Продолжаются четвертьфинальные встречи чемпионата Азербайджана по кикбоксингу среди мужчин и женщин.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, сегодня к полуфинальным встреча в 17:00 подключатся известные азербайджанские кикбоксеры Алим Набиев, первый вице-президент федерации Рамал Асланов (75 кг), Анар Мамедов (57 кг), Бахрам Раджабзаде (+91 кг).

Профессиональный кикбоксер, проживающий в Украине азербайджанец Алим Набиев впервые примет участие в местном чемпионате. А.Набиев (81 кг) примет участие в версии "Full Contact".

Финальные встречи, которые пройдут 22 мая в спортивно-олимпийском комплексе "Пограничник", будут транслироваться по каналу "Идман".