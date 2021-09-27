Известные азербайджанские спортсмены поделились публикациями по случаю Дня памяти

Спортивная общественность Азербайджана выступила с заявлениями по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Спортивная общественность Азербайджана выступила с заявлениями по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Как сообщает Report, Министерство молодежи и спорта, Национальный олимпийский комитет, федерации и спортсмены почтили память шехидов.

Борцы Гаджи Алиев, Мария Стадник, дзюдоист Рустам Оруджев, каратист Рафаэль Агаев, футболисты Махир Эмрели, Руслан Абышов, Рамиль Шейдаев, Шахруддин Магомедалиев, Ричард Алмейда, Мерт Челик и шахматист Теймур Раджабов поделились соответствующими постами.

Футболист сборной Азербайджана и клуба "Карабах" Гара Гараев опубликовал фото болельщика агдамского клуба - шехида Ибрагима Ибрагимли и фаната "Нефтчи", ставшего шехидом майора Руфата Аскерова. Футболист клуба "Зиря" Руслан Абышов поделился фотографией футболиста столичного клуба шехида Ильгара Бурджалиева, а также Руфата Аскерова.