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Известные азербайджанские спортсмены поделились публикациями по случаю Дня памяти

Известные азербайджанские спортсмены поделились публикациями по случаю Дня памяти Спортивная общественность Азербайджана выступила с заявлениями по случаю 27 сентября - Дня памяти.
Индивидуальные
27 сентября 2021 г. 11:48
Известные азербайджанские спортсмены поделились публикациями по случаю Дня памяти

Спортивная общественность Азербайджана выступила с заявлениями по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Как сообщает Report, Министерство молодежи и спорта, Национальный олимпийский комитет, федерации и спортсмены почтили память шехидов.

Борцы Гаджи Алиев, Мария Стадник, дзюдоист Рустам Оруджев, каратист Рафаэль Агаев, футболисты Махир Эмрели, Руслан Абышов, Рамиль Шейдаев, Шахруддин Магомедалиев, Ричард Алмейда, Мерт Челик и шахматист Теймур Раджабов поделились соответствующими постами.

Футболист сборной Азербайджана и клуба "Карабах" Гара Гараев опубликовал фото болельщика агдамского клуба - шехида Ибрагима Ибрагимли и фаната "Нефтчи", ставшего шехидом майора Руфата Аскерова. Футболист клуба "Зиря" Руслан Абышов поделился фотографией футболиста столичного клуба шехида Ильгара Бурджалиева, а также Руфата Аскерова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın tanınmış idmançıları Anım Günü ilə bağlı paylaşımlar ediblər

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