Известную французскую биатлонистку обвиняют в мошенничестве

Обладательница большого хрустального глобуса, французская биатлонистка Жулия Симон является фигурантом двух исков о мошенничестве с кредитными картами.

Обладательница большого хрустального глобуса, французская биатлонистка Жулия Симон является фигурантом двух исков о мошенничестве с кредитными картами.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году. Симон использовала кредитную карту своего партнера по сборной Франции Жюстин Бреза-Буше для оплаты своих покупок в интернете на сумму 1-2 тыс. евро.

Зимой Бреза-Буше обращалась к Федерации лыжного спорта Франции, однако действий от них не последовало. Сейчас спортсменка подала официальную жалобу на Симон.

Как утверждает источник, именно этот инцидент стал причиной отсутствия Симон на подготовке к новому сезону. Сама спортсменка обвинения отвергает.

Симон является двукратной чемпионкой мира сингл-миксте и гонке преследования на турнире в 2023 году. Кроме того, биатлонистка выиграла две бронзы на этих соревнованиях. В 2022 году она завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.