Известный спортсмен пострадал в аварии со смертельным исходом в Малайзии

Первая ракетка мира по бадминтону Момота пострадал в ДТП со смертельным исходом в Малайзии.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство France-Presse, фургон, на котором команда спортсмена ехала в аэропорт, столкнулся с грузовиком, 26-летний Кэнто Момота сломал нос и получил порезы лица, водитель умер на месте.

Инцидент произошел в понедельник около пяти часов утра по местному времени спустя несколько часов после победы 25-летнего японца на турнире серии "Мастерс". Фургон, на котором команда спортсмена следовала в аэропорт, столкнулся с медленно движущимся грузовиком. Момота сломал нос, а также получил порезы лица, тренер и представители команды спортсмены отделались мелкими травмами, водитель умер на месте.

Отметим, что Момота по два раза становился чемпионом мира (2018, 2019) и Азии (2018, 2019).