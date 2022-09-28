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Известная лыжница погибла во время спуска с горы

Известная лыжница погибла во время спуска с горы Американская альпинистка и лыжница Хиллари Нельсон найдена мертвой после падения с горы Манаслу в Непале, являющейся восьмой по высоте вершиной мира.
Индивидуальные
28 сентября 2022 г. 19:18
Известная лыжница погибла во время спуска с горы

Американская альпинистка и лыжница Хиллари Нельсон найдена мертвой после падения с горы Манаслу в Непале, являющейся восьмой по высоте вершиной мира.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, 49-летняя спортсменка сорвалась с горы 26 сентября, когда спускалась на лыжах с вершины Манаслу высотой 8 163 метра вместе со своим партнером Джимом Моррисоном.

Поиски Нельсон продолжались в течение двух суток, однако лишь 28 сентября спасательный вертолет нашел ее тело на южном склоне горы. Вскоре тело погибшей транспортируют в Катманду для выяснения причин смерти.

В 2012 году Хиллари Нельсон стала первой женщиной, покорившей две 8000-метровые вершины за один 24-часовой подход.

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