Известная лыжница погибла во время спуска с горы

Американская альпинистка и лыжница Хиллари Нельсон найдена мертвой после падения с горы Манаслу в Непале, являющейся восьмой по высоте вершиной мира.

Американская альпинистка и лыжница Хиллари Нельсон найдена мертвой после падения с горы Манаслу в Непале, являющейся восьмой по высоте вершиной мира.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, 49-летняя спортсменка сорвалась с горы 26 сентября, когда спускалась на лыжах с вершины Манаслу высотой 8 163 метра вместе со своим партнером Джимом Моррисоном.

Поиски Нельсон продолжались в течение двух суток, однако лишь 28 сентября спасательный вертолет нашел ее тело на южном склоне горы. Вскоре тело погибшей транспортируют в Катманду для выяснения причин смерти.

В 2012 году Хиллари Нельсон стала первой женщиной, покорившей две 8000-метровые вершины за один 24-часовой подход.