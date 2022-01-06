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Известная азербайджанская дзюдоистка получила должность

Известная азербайджанская дзюдоистка получила должность Известная азербайджанская спортсменка, дзюдоистка Кифаят Гасымова получила должность.
Индивидуальные
6 января 2022 г. 10:20
Известная азербайджанская дзюдоистка получила должность

Известная азербайджанская спортсменка, дзюдоистка Кифаят Гасымова получила должность.

Как сообщает Report, 36-летняя спортсменка назначена помощником главного тренера женской сборной Рашада Мамедова.

Кифаят Гасымова, выступавшая в весовой категории 57 кг, завоевала серебро на чемпионате Европы в 2006 году и бронзу на аналогичных соревнованиях в 2007 и 2008 годах. В 2009 году Гасымова стала обладательницей бронзовой медали на чемпионате мира и завоевала серебро на IV Играх исламской солидарности "Баку-2017".

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