Известная азербайджанская дзюдоистка получила должность

Известная азербайджанская спортсменка, дзюдоистка Кифаят Гасымова получила должность.

Известная азербайджанская спортсменка, дзюдоистка Кифаят Гасымова получила должность.

Как сообщает Report, 36-летняя спортсменка назначена помощником главного тренера женской сборной Рашада Мамедова.

Кифаят Гасымова, выступавшая в весовой категории 57 кг, завоевала серебро на чемпионате Европы в 2006 году и бронзу на аналогичных соревнованиях в 2007 и 2008 годах. В 2009 году Гасымова стала обладательницей бронзовой медали на чемпионате мира и завоевала серебро на IV Играх исламской солидарности "Баку-2017".