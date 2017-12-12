Изменено время проведения чемпионата мира по дзюдо в Баку

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Изменено время проведения чемпионата мира по дзюдо среди команд и спортсменов, который состоится в Баку в 2018 году. Как сообщает Report, чемпионат по просьбе Израильской ассоциации дзюдо будет проведен Международной федерацией дзюдо с 20 сентября будущего года.

Израильская сторона привела основанием просьбы празднование по еврейскому календарю праздника Йом-Киппур до 19 сентября. Принимая во внимание просьбу, Международная федерация дзюдо решила не проводить чемпионат в эту неделю. В результате израильская делегация сможет в полном составе быть представленной на чемпионате в Баку.

Кроме того, с целью лучшей подготовки Азербайджана к мундиалу было решено не проводить турнир "Большого шлема" в Баку в будущем году. Вместо этого он пройдет в немецком Дюссельдорфе. Другие соревнования "Большого шлема" организуют в Париже (Франция), Екатеринбурге (Россия) и Токио (Япония).

Отметим, что чемпионат мира продлится до 27 сентября.