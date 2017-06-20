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    Изменено время проведения Гран При Азербайджана Формулы 1

    В следующем году соревнование начнется на 2 месяца раньше

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Изменено время проведения Гран При Азербайджана Формулы 1 в 2018 году. Как сообщает Report, соревнование состоится не 23-25 июня, а 27-29 апреля.

    Это станет четвертым Гран При сезона. 28-30 сентября будет проведено сочинское Гран При. Вернувшийся спустя 10 лет в календарь французский этап занял место бакинского этапа. В случае возвращения в календарь германского этапа, малазийское Гран При временно выйдет из списка.

    В целом ожидается рекордный 21 этап:

    23 - 25 марта. Мельбурн, Австралия

    6 - 8 апреля. Шанхай, Китай

    13 - 15 апреля. Сахир, Бахрейн

    27 - 29 апреля. Баку, Азербайджан

    11 – 13 мая. Барселона, Испания

    25 - 27 мая. Монако

    8 - 10 июня. Монреаль, Канада

    22 – 24 июня. Кастель, Франция

    29 июня - 1 июля. Спилберг, Австрия

    6 - 8 июля. Силверстоун, Англия

    20 - 22 июля. Хоккенхайм, Германия

    27 – 29 июля. Будапешт, Венгрия

    24 - 26 августа. Спа-Франкоршам, Бельгия

    31 августа - 2 сентября. Монца, Италия

    14 - 16 сентября. Сингапур

    28 - 30 сентября. Сочи, Россия

    5 - 7 октября. Сузука, Япония

    19 - 21 октября. Остин, США 

    26 - 28 октября. Мехико, Мексика

    9 - 11 ноября. Сан-Пауло, Бразилия 

    23 - 25 ноября. Абу-Даби, ОАЭ

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