Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Изменено время проведения Гран При Азербайджана Формулы 1 в 2018 году. Как сообщает Report, соревнование состоится не 23-25 июня, а 27-29 апреля.

Это станет четвертым Гран При сезона. 28-30 сентября будет проведено сочинское Гран При. Вернувшийся спустя 10 лет в календарь французский этап занял место бакинского этапа. В случае возвращения в календарь германского этапа, малазийское Гран При временно выйдет из списка.

В целом ожидается рекордный 21 этап:

23 - 25 марта. Мельбурн, Австралия

6 - 8 апреля. Шанхай, Китай

13 - 15 апреля. Сахир, Бахрейн

27 - 29 апреля. Баку, Азербайджан

11 – 13 мая. Барселона, Испания

25 - 27 мая. Монако

8 - 10 июня. Монреаль, Канада

22 – 24 июня. Кастель, Франция

29 июня - 1 июля. Спилберг, Австрия

6 - 8 июля. Силверстоун, Англия

20 - 22 июля. Хоккенхайм, Германия

27 – 29 июля. Будапешт, Венгрия

24 - 26 августа. Спа-Франкоршам, Бельгия

31 августа - 2 сентября. Монца, Италия

14 - 16 сентября. Сингапур

28 - 30 сентября. Сочи, Россия

5 - 7 октября. Сузука, Япония

19 - 21 октября. Остин, США

26 - 28 октября. Мехико, Мексика

9 - 11 ноября. Сан-Пауло, Бразилия

23 - 25 ноября. Абу-Даби, ОАЭ