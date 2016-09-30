Изменено название Гран-при "Формула 1" в Баку

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Гран-при Европы "Формула 1", проводимый в Баку, с 2017 года будет называться Гран-при Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом говорится в календаре Международной федерации автоспорта. Согласно данному календарю, Гран-при Азербайджана в следующем году пройдет 18 июня.
Соревнование начнется с Гран-при Австралии. Пилоты приступят к сезону 26 марта в Мельбурне. Последнее соревнование года состоится в Абу-Даби 26 ноября.
Гран-при в 2017 году
26 марта. Мельбурн (Австралия)
9 апреля. Шанхай (Китай)
16 апреля. Бахрейн (Бахрейн)
30 апреля. Сочи (Россия)
14 мая. Барселона (Испания)
28 мая. Монте-Карло (Монако)
11 июня. Монреаль (Канада)
18 июня. Баку (АЗЕРБАЙДЖАН)
2 июля. Шпильберг (Австрия)
9 июля. Сильверстоун (Великобритания)
23 июля. Будапешт (Венгрия)
30 июля. Хоккенхайм (Германия)
27 августа. Спа-Франкоршам (Бельгия)
3 сентября. Монца (Италия)
17 сентября. Сепанг (Малайзия)
1 октября. Сингапур (Сингапур)
8 октября. Сузука (Япония)
22 октября. Остин (США)
5 ноября. Мехико (Мексика)
12 ноября. Сан-Паулу (Бразилия)
26 ноября. Абу-Даби (ОАЭ)
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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