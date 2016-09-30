Изменено название Гран-при "Формула 1" в Баку

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Гран-при Европы "Формула 1", проводимый в Баку, с 2017 года будет называться Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в календаре Международной федерации автоспорта. Согласно данному календарю, Гран-при Азербайджана в следующем году пройдет 18 июня.

Соревнование начнется с Гран-при Австралии. Пилоты приступят к сезону 26 марта в Мельбурне. Последнее соревнование года состоится в Абу-Даби 26 ноября.

Гран-при в 2017 году

26 марта. Мельбурн (Австралия)

9 апреля. Шанхай (Китай)

16 апреля. Бахрейн (Бахрейн)

30 апреля. Сочи (Россия)

14 мая. Барселона (Испания)

28 мая. Монте-Карло (Монако)

11 июня. Монреаль (Канада)

18 июня. Баку (АЗЕРБАЙДЖАН)

2 июля. Шпильберг (Австрия)

9 июля. Сильверстоун (Великобритания)

23 июля. Будапешт (Венгрия)

30 июля. Хоккенхайм (Германия)

27 августа. Спа-Франкоршам (Бельгия)

3 сентября. Монца (Италия)

17 сентября. Сепанг (Малайзия)

1 октября. Сингапур (Сингапур)

8 октября. Сузука (Япония)

22 октября. Остин (США)

5 ноября. Мехико (Мексика)

12 ноября. Сан-Паулу (Бразилия)

26 ноября. Абу-Даби (ОАЭ)