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    Изменено название Гран-при "Формула 1" в Баку

    Соревнование начнется с Гран-при Австралии

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Гран-при Европы "Формула 1", проводимый в Баку, с 2017 года будет называться Гран-при Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом говорится в календаре Международной федерации автоспорта. Согласно данному календарю, Гран-при Азербайджана в следующем году пройдет 18 июня.

    Соревнование начнется с Гран-при Австралии. Пилоты приступят к сезону 26 марта в Мельбурне. Последнее соревнование года состоится в Абу-Даби 26 ноября.

    Гран-при в 2017 году

    26 марта. Мельбурн (Австралия)

    9 апреля. Шанхай (Китай)

    16 апреля. Бахрейн (Бахрейн)

    30 апреля. Сочи (Россия)

    14 мая. Барселона (Испания)

    28 мая. Монте-Карло (Монако)

    11 июня. Монреаль (Канада)

    18 июня. Баку (АЗЕРБАЙДЖАН)

    2 июля. Шпильберг (Австрия)

    9 июля. Сильверстоун (Великобритания)

    23 июля. Будапешт (Венгрия)

    30 июля. Хоккенхайм (Германия)

    27 августа. Спа-Франкоршам (Бельгия)

    3 сентября. Монца (Италия)

    17 сентября. Сепанг (Малайзия)

    1 октября. Сингапур (Сингапур)

    8 октября. Сузука (Япония)

    22 октября. Остин (США)

    5 ноября. Мехико (Мексика)

    12 ноября. Сан-Паулу (Бразилия)

    26 ноября. Абу-Даби (ОАЭ)

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