Изменено место проведения концертов во время Гран-при Азербайджана

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Изменено место проведения концерта во время Гран-при Азербайджана Формулы-1 в 2018 году.

Как сообщает Report, об этом в интервью Sportbox.ru сказал промоутер Гран-при Азербайджана Ариф Рагимов.

"Главное новшество по сравнению с прошлыми этапами – это перенос в другое место концертов, приуроченных к проведению этапа. То есть они пройдут не на улице, а на арене Baku Crystal Hall, где в 2012 году проходило Евровидение. Мы будем организовывать специальные шаттлы, чтобы связать трассу "Формулы-1" и сопутствующие мероприятия. На концерте планируется выступление звезд зарубежной эстрады, сейчас ведем с ними переговоры. Учитывая, что у нас огромное количество болельщиков именно в России, для нас тот факт, что два этих события не пересеклись, очень позитивный момент. А вот погода в апреле может быть непредсказуемой. Также важно, что гонка пройдет не во время Рамадана, так что ожидаем огромный наплыв болельщиков из арабских стран", - отметил А. Рагимов.

Промоутер сообщил, что в будущем году не ожидается участие азербайджанских пилотов в Гран-при.

Рагимов сказал, что продажа билетов уже запущена и идет она достаточно хорошо: "Первый наш покупатель – конечно же, поклонники "Формулы-1" из России. На втором месте среди зарубежных болельщиков - Великобритания".

Отметим, что очередной Гран-при Азербайджана 2018 года состоится на центральных улицах Баку с 27 по 29 апреля, а чемпионат мира с 14 июня по 15 июля в России.