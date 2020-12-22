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Изменено место и время Чемпионата Европы по спортивной борьбе

Изменено место и время Чемпионата Европы по спортивной борьбе Чемпионат Европы по спортивной борьбе 2021 года в польском Катовице перенесен с февраля на апрель.
Индивидуальные
22 декабря 2020 г. 23:45
Изменено место и время Чемпионата Европы по спортивной борьбе

Чемпионат Европы по спортивной борьбе 2021 года в польском Катовице перенесен с февраля на апрель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

"Прошло заседание технической комиссии Объединенного мира борьбы, и был полностью сформирован календарь мероприятий вплоть до Олимпийских игр в Токио, - сказал Мамиашвили. - С полной его версией вы ознакомитесь в ближайшие дни на сайте UWW, скажу лишь о ключевых решениях: во-первых, в январе и феврале в связи с эпидемиологической обстановкой никаких официальных мероприятий UWW не будет; во-вторых - переносится чемпионат Европы, и он состоится не в феврале, а 19-25 апреля; в-третьих - лицензионный европейский турнир состоится, как и планировалось, 18-21 марта, а вот мировой будет немного сдвинут и пройдет 6-9 мая".

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