Изменена дата проведения Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку

Изменена дата проведения Кубка Европы по художественной гимнастике, который впервые пройдет в этом году в Азербайджане.

Изменена дата проведения Кубка Европы по художественной гимнастике, который впервые пройдет в этом году в Азербайджане.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, соревнования, которые будут отличаться новым форматом, пройдут с 3 по 5 мая на Национальной гимнастической арене.

Ранее сообщалось, что Кубок Европы пройдет 29-31 марта.

Турнир будет открыт для всех стран-членов Международной федерации гимнастики. В рамках соревнования будут организованы финальные состязания в многоборье, командном зачете и индивидуальной программе. Наряду со взрослыми гимнастками, в Кубке Европы примут участие и юные спортсменки.