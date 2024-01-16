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Изменена дата проведения Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку

Изменена дата проведения Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку Изменена дата проведения Кубка Европы по художественной гимнастике, который впервые пройдет в этом году в Азербайджане.
Индивидуальные
16 января 2024 г. 19:42
Изменена дата проведения Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку

Изменена дата проведения Кубка Европы по художественной гимнастике, который впервые пройдет в этом году в Азербайджане.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, соревнования, которые будут отличаться новым форматом, пройдут с 3 по 5 мая на Национальной гимнастической арене.

Ранее сообщалось, что Кубок Европы пройдет 29-31 марта.

Турнир будет открыт для всех стран-членов Международной федерации гимнастики. В рамках соревнования будут организованы финальные состязания в многоборье, командном зачете и индивидуальной программе. Наряду со взрослыми гимнастками, в Кубке Европы примут участие и юные спортсменки.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda keçiriləcək bədii gimnastika üzrə Avropa Kubokunun tarixi dəyişdirilib

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