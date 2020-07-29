Изменена дата начала велогонки "Тур де Франс"

Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил об изменении сроков проведения престижной шоссейной многодневной гонки "Тур де Франс" в 2021 году.

Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил об изменении сроков проведения престижной шоссейной многодневной гонки "Тур де Франс" в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба UCI.

Изначально "Тур де Франс" должен был состояться в период с 2 по 25 июля, но в связи с проведением олимпийских соревнований по велоспорту на шоссе (24, 25 и 28 июля) было принято решение перенести сроки проведения веломногодневки на более ранние даты - с 26 июня по 18 июля.

Отметим, что "Тур де Франс" проводится с 1903 года и является одной из самых престижных веломногодневок наряду с "Джиро д'Италия" и "Вуэльтой".