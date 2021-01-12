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Изменен календарь "Формулы-1"

Изменен календарь "Формулы-1" Изменились и даты соревнований в Бразилии, Саудовской Аравии и Абу-Даби
Индивидуальные
12 января 2021 г. 13:33
Изменен календарь Формулы-1

Внесены изменения в календарь мирового авторалли "Формула-1".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный аккаунт "Формулы-1" в Twitter, сезон стартует с Гран-при Бахрейна 26-28 марта.

Запланированная на 19-21 марта гонка в Австралии перенесена на 19-21 ноября. Согласно новому календарю, Гран-при Имолы состоится в Италии с 16 по 18 апреля. В соответствии с предыдущим календарем ралли должно было пройти в Китае с 9 по 11 апреля. Руководство "Формулы-1" продолжает переговоры с организаторами Гран-при Китая.

Кроме того, изменились даты соревнований в Бразилии, Саудовской Аравии и Абу-Даби.

Отметим, что Гран-при Азербайджана состоится 4-6 июня.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1"in təqvimi dəyişdi

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