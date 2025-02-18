Избраны вице-президенты Национального олимпийского комитета Азербайджана

18 февраля после IX отчетно-выборной генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета (НОК) состоялось первое заседание Исполнительного комитета организации в новом составе.

18 февраля после IX отчетно-выборной генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета (НОК) состоялось первое заседание Исполнительного комитета организации в новом составе.

Как сообщает Report, на заседании Азер Алиев был избран генеральным секретарем НОК, Чингиз Гусейнзаде - вице-президентом и руководителем Исполнительного аппарата, а Земфира Мефтахетдинова и Фарид Мансуров - другими вице-президентами НОК.

Ч.Гусейнзаде поздравил новоизбранных членов Исполнительного комитета и пожелал им успехов в деятельности в области спорта и олимпийского движения в нашей стране.