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Избраны вице-президенты Национального олимпийского комитета Азербайджана

Избраны вице-президенты Национального олимпийского комитета Азербайджана 18 февраля после IX отчетно-выборной генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета (НОК) состоялось первое заседание Исполнительного комитета организации в новом составе.
Индивидуальные
18 февраля 2025 г. 13:17
Избраны вице-президенты Национального олимпийского комитета Азербайджана

18 февраля после IX отчетно-выборной генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета (НОК) состоялось первое заседание Исполнительного комитета организации в новом составе.

Как сообщает Report, на заседании Азер Алиев был избран генеральным секретарем НОК, Чингиз Гусейнзаде - вице-президентом и руководителем Исполнительного аппарата, а Земфира Мефтахетдинова и Фарид Мансуров - другими вице-президентами НОК.

Ч.Гусейнзаде поздравил новоизбранных членов Исполнительного комитета и пожелал им успехов в деятельности в области спорта и олимпийского движения в нашей стране.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s National Olympic Committee elects its vice-presidents
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidentləri seçilib

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