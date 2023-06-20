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Избраны новые вице-президенты Федерации тхэквондо Азербайджана

Избраны новые вице-президенты Федерации тхэквондо Азербайджана Состоялось очередное заседание правления Федерации тхэквондо Азербайджана (ФТА).
Индивидуальные
20 июня 2023 г. 20:35
Избраны новые вице-президенты Федерации тхэквондо Азербайджана

Состоялось очередное заседание правления Федерации тхэквондо Азербайджана (ФТА).

Как сообщили Report в ФТА, на заседании обсуждались текущие вопросы.

Кроме того, в целях повышения эффективности управления президент и председатель правления Федерации Кямаледдин Гейдаров предложил увеличить численный состав вице-президентов, выдвинув на эту должность Хикмета Самедова и Эльшана Алекперова.

Данное предложение было вынесено на голосование и принято.

Таким образом, оба кандидата избраны новыми вице-президентами федерации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Taekvondo Federasiyasına yeni vitse-prezidentlər seçilib

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