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Избран новый президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана

Избран новый президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана На состоявшемся внеочередном общем собрании Национального паралимпийского комитета (НПК) Азербайджана избран новый президент структуры.
Индивидуальные
24 июля 2023 г. 21:18
Избран новый президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана

На состоявшемся внеочередном общем собрании Национального паралимпийского комитета (НПК) Азербайджана избран новый президент структуры.

Как сообщили Report в НПК, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Международной ассоциации спортсменов с нарушениями зрения (IBSA) Ильгар Рагимов, заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев и члены Комитета.

Сначала был представлен отчет о проделанной работе за прошедший год, обсуждены такие вопросы, как добровольная отставка И.Рагимова с поста президента МПК в связи с его избранием главой IBSA, а также внесение изменений в устав комитета и формирование его руководящего органа.

Фарид Гаибов акцентировал внимание на работу, проводимую в стране в области развития спорта. Министр пожелал Ильгару Рагимову успехов в дальнейшей деятельности. В своем выступлении президент IBSA пожелал Комитету успехов в дальнейшей деятельности и попросил членов принять его отставку.

Затем был рассмотрен и принят вопрос об отставке Ильгара Рагимова. Согласно повестке дня избраны новый президент, вице-президенты и члены Правления.

По результатам голосования новым президентом Комитета избран Хидаят Абдуллаев, вице-президентами – Ильхам Закиев и Фуад Гаджиев, членами Правления – Жаля Ахмедова и Рамиля Махмудова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Paralimpiya Komitəsinə yeni prezident seçilib

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