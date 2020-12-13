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Избран новый президент Международной ассоциации бокса

Избран новый президент Международной ассоциации бокса Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).
Индивидуальные
13 декабря 2020 г. 06:03
Избран новый президент Международной ассоциации бокса
Умар Кремлев

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование состоялось в субботу на конгрессе AIBA, который прошел в онлайн-формате.

Изначально свои кандидатуры также выдвинули Рами Аль-Масри (Германия), Анас Аль-Отаиба (ОАЭ), Сулейман Микаилов (Азербайджан), Доминго Солано (Доминиканская Республика), Борис ван дер Ворст (Нидерланды) и исполняющий обязанности президента AIBA Мохамед Мустасан (Марокко). Позднее Солано и Аль-Масри сняли свои кандидатуры.

Кремлев набрал 57,33% голосов. Второе место на выборах занял ван дер Ворст (30%), третье - Мустасан (12,67%).

"Нашей первоочередной задачей будет погашение долгов AIBA. Как я и обещал, когда объявил о решении баллотироваться на пост президента, мы погасим долги в течение первых шести месяцев. Моя деятельность будет направлена на то, чтобы привлечь 50 млн (долларов США) за два года - средства, которые будут использованы для восстановления и развития AIBA", - сказал Кремлев после избрания.

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Версия на азербайджанском языке Süleyman Mikayılov AIBA prezidenti ola bilmədi

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