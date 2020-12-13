Избран новый президент Международной ассоциации бокса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).
Изначально свои кандидатуры также выдвинули Рами Аль-Масри (Германия), Анас Аль-Отаиба (ОАЭ), Сулейман Микаилов (Азербайджан), Доминго Солано (Доминиканская Республика), Борис ван дер Ворст (Нидерланды) и исполняющий обязанности президента AIBA Мохамед Мустасан (Марокко). Позднее Солано и Аль-Масри сняли свои кандидатуры.
Кремлев набрал 57,33% голосов. Второе место на выборах занял ван дер Ворст (30%), третье - Мустасан (12,67%).
"Нашей первоочередной задачей будет погашение долгов AIBA. Как я и обещал, когда объявил о решении баллотироваться на пост президента, мы погасим долги в течение первых шести месяцев. Моя деятельность будет направлена на то, чтобы привлечь 50 млн (долларов США) за два года - средства, которые будут использованы для восстановления и развития AIBA", - сказал Кремлев после избрания.