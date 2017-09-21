Избран новый президент Международного союза велосипедистов

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Определился новый президент Международного союза велосипедистов (UCİ).

Как сообщает Report, на этот пост на конгрессе UCİ в норвежском Бергене был избран Давид Лапартьен. Он получил 33 голоса, а руководящий Союзом с 2013 года британец Брайан Куксон - 8.

Д.Лапартьен является президентом Европейского союза велосипедистов (UEC) с 2013 года.

Отметим, что в конгрессе Азербайджан представили первый вице-президент Федерации велоспорта, член руководящего комитета Европейского союза велосипедистов (UEC) Сахиб Алекперов и генсек Фархад Алиев. Ф.Алиев, как один из 15 имеющих право голоса в UEC представителей, принимал участие в выборах президента UCİ.