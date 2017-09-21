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    Избран новый президент Международного союза велосипедистов

    Руководить структурой будет француз Давид Лапартьен

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Определился новый президент Международного союза велосипедистов (UCİ).

    Как сообщает Report, на этот пост на конгрессе UCİ в норвежском Бергене был избран Давид Лапартьен. Он получил 33 голоса, а руководящий Союзом с 2013 года британец Брайан Куксон - 8.

    Д.Лапартьен является президентом Европейского союза велосипедистов (UEC) с 2013 года.

    Отметим, что в конгрессе Азербайджан представили первый вице-президент Федерации велоспорта, член руководящего комитета Европейского союза велосипедистов (UEC) Сахиб Алекперов и генсек Фархад Алиев. Ф.Алиев, как один из 15 имеющих право голоса в UEC представителей, принимал участие в выборах президента UCİ.

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