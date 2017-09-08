Избран новый президент Международного паралимпийского комитета

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В столице ОАЭ Абу-Даби состоялись выборы президента Международного паралимпийского комитета.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную станицу структуры в Twitter, большинством голосов выбран бразилец Эндрю Парсонс.

40-летний функционер сменил на этом посту 67-летнего британца Филипа Крэйвена. Среди кандидатов также были канадец Патрик Джарвис, датчанин Йон Петерссон и китаец Хайди Чжан. Они набрали соответственно 12, 19 и 47 голосов. Ранее занимавший пост вице-президента МПК Э. Парсонс набрал 84 голоса.

Сразу после голосования китайская делегация выразила протест. Она утверждала, что во время голосования были допущены ошибки, однако протест принят не был.

Отметим, что Филип Крэйвен руководил комитетом с 2001 года.