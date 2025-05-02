Избран новый президент Федерации велоспорта Азербайджана

Избран новый президент Федерации велоспорта Азербайджана (ФВСА).

Избран новый президент Федерации велоспорта Азербайджана (ФВСА).

Как сообщает Report, сегодня состоялось внеочередное общее собрание ФВСА, на котором были избраны новый президент, вице-президенты и члены исполнительного комитета федерации.

Новым президентом федерации избран президент Silk Way Group Заур Ахундов, первым вице-президентом - Сахиб Алекперов, вице-президентами Роберт Эюбов и Фикрет Гусейнов, членами Исполнительного комитета - Рашад Гюльмалиев, Эмин Мустафаев и Альберт Питерсма.

Отметим, что ранее Мадат Гулиев подал в отставку с поста президента Федерации велоспорта Азербайджана. Он являлся президентом федерации с ноября 2021 года.