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Избран новый президент Федерации велоспорта Азербайджана

Избран новый президент Федерации велоспорта Азербайджана Избран новый президент Федерации велоспорта Азербайджана (ФВСА).
Индивидуальные
2 мая 2025 г. 14:32
Избран новый президент Федерации велоспорта Азербайджана

Избран новый президент Федерации велоспорта Азербайджана (ФВСА).

Как сообщает Report, сегодня состоялось внеочередное общее собрание ФВСА, на котором были избраны новый президент, вице-президенты и члены исполнительного комитета федерации.

Новым президентом федерации избран президент Silk Way Group Заур Ахундов, первым вице-президентом - Сахиб Алекперов, вице-президентами Роберт Эюбов и Фикрет Гусейнов, членами Исполнительного комитета - Рашад Гюльмалиев, Эмин Мустафаев и Альберт Питерсма.

Отметим, что ранее Мадат Гулиев подал в отставку с поста президента Федерации велоспорта Азербайджана. Он являлся президентом федерации с ноября 2021 года.

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Версия на английском языке ФотоNew president of Azerbaijan Cycling Federation elected
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Velosiped Federasiyasına yeni prezident seçilib

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