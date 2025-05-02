Избран новый президент Федерации велоспорта Азербайджана (ФВСА).
Как сообщает Report, сегодня состоялось внеочередное общее собрание ФВСА, на котором были избраны новый президент, вице-президенты и члены исполнительного комитета федерации.
Новым президентом федерации избран президент Silk Way Group Заур Ахундов, первым вице-президентом - Сахиб Алекперов, вице-президентами Роберт Эюбов и Фикрет Гусейнов, членами Исполнительного комитета - Рашад Гюльмалиев, Эмин Мустафаев и Альберт Питерсма.
Отметим, что ранее Мадат Гулиев подал в отставку с поста президента Федерации велоспорта Азербайджана. Он являлся президентом федерации с ноября 2021 года.