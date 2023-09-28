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Избран новый президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, изменено название структуры

Избран новый президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, изменено название структуры Состоялось внеочередное пленарное собрание Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.
Индивидуальные
28 сентября 2023 г. 16:00
Избран новый президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, изменено название структуры

Состоялось внеочередное пленарное собрание Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.

Как сообщили Report в федерации, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников конференции и пожелал им успехов.

Был заслушан отчет о деятельности Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, озвучены мнения и предложения. Путем голосования были приняты дополнения и изменения в Устав Федерации. Одним из них было изменение названия Федерации тяжелой атлетики Азербайджана. Было принято решение о переименовании структуры в Азербайджанскую федерацию поднятия тяжестей.

Затем состоялись выборы руководства федерации. Новым президентом федерации был избран генеральный директор Азербайджанской промышленной корпорации Кямран Набизаде, вице-президентами федерации – Фирдовси Умудов и Мирсамед Мовсумзаде.

К.Набизаде рассказал о дальнейшей деятельности и планах структуры. В завершение вице-президент Национального Олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде пожелал успехов новоизбранному руководству федерации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasında prezident seçkiləri keçirilib

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