Избран новый президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, изменено название структуры

Состоялось внеочередное пленарное собрание Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.

Состоялось внеочередное пленарное собрание Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.

Как сообщили Report в федерации, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников конференции и пожелал им успехов.

Был заслушан отчет о деятельности Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, озвучены мнения и предложения. Путем голосования были приняты дополнения и изменения в Устав Федерации. Одним из них было изменение названия Федерации тяжелой атлетики Азербайджана. Было принято решение о переименовании структуры в Азербайджанскую федерацию поднятия тяжестей.

Затем состоялись выборы руководства федерации. Новым президентом федерации был избран генеральный директор Азербайджанской промышленной корпорации Кямран Набизаде, вице-президентами федерации – Фирдовси Умудов и Мирсамед Мовсумзаде.

К.Набизаде рассказал о дальнейшей деятельности и планах структуры. В завершение вице-президент Национального Олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде пожелал успехов новоизбранному руководству федерации.