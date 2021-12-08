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Избран новый президент Федерации бадминтона Азербайджана

Избран новый президент Федерации бадминтона Азербайджана Состоялось внеочередное заседание общего собрания Федерации бадминтона Азербайджана.
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8 декабря 2021 г. 19:18
Избран новый президент Федерации бадминтона Азербайджана

Состоялось внеочередное заседание общего собрания Федерации бадминтона Азербайджана.

Как сообщает Report, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников заседания и пожелал им успехов.

Затем были проведены выборы в Правление Федерации бадминтона Азербайджана.

Новым президентом федерации избран генеральный директор Закрытого акционерного общества "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

Айнур Самедова и Эмин Магсудов были избраны заместителями председателя Правления, а Рашад Керимов и Мирза Оруджев - членами Правления.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Badminton Federasiyasına yeni prezident seçilib

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