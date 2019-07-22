Из Деревни атлетов - РЕПОРТАЖ

В Деревне атлетов, принявшей гостей в период I Европейских игр "Баку 2015", IV Игр исламской солидарности "Баку 2017", вновь многолюдно.

Как сообщает Report, в деревне размещены делегации, участвующие в XV Летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале "Баку 2019" (EYOF).

Фестиваль, который проходит под эгидой Европейских олимпийских комитетов (EOC) Международного олимпийского комитета, начался 21 июня. В EYOF, который продлится до 27 июля, будут участвовать спортсмены 48 из 50 стран-членов EOC, включая Азербайджан. Армения не обращалась для участия в фестивале. Ввиду травмы единственного спортсмена Лихтенштейна, который должен был приехать в Баку, Национальный олимпийский комитет этой страны отозвал заявку об участии.

6 из 13 зданий в деревне атлетов зданий выделено для EYOF. В 7-м здании функционирует цент для жалоб и предложений гостей, тут же размещена делегация Азербайджана.

В 10-м здании проводится встреча и аккредитация гостей, здесь также действует медпункт.

Центр отдыха расположен в 11-м здании. На сцене, установленной перед ним, каждый вечер проходят концертные программы. В 12-м здании располагаются координационный центр деревни атлетов и информационный центр об итогах соревнований. Столовая находится в 13-м здании.

Отметим, что в фестивале атлеты в возрасте 14-18 лет, будут соревноваться по 10-ти видам спорта: спортивная гимнастика, атлетика, баскетбол, велосипедный спорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба. В целом 135 комплектов наград найдут своих обладателей. Во время фестиваля в 12-ти спортивных объектах будут работать более 2 500 добровольцев. Всего в деревне атлетов размещены 3 600 спортсменов, общее число гостей составляет 4 000 человек.