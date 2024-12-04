IWF предоставила Азербайджану право на организацию Международного учебного центра по Европе

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о предоставлении Азербайджану права на организацию Международного учебного центра (МУЦ) по Европе.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о предоставлении Азербайджану права на организацию Международного учебного центра (МУЦ) по Европе.

Как сообщает Report, это решение было принято на заседании Исполнительного комитета IWF, организованном в столице Бахрейна Манаме.

В мероприятии приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямран Набизаде и вице-президент Фирдовси Умудов.

В Европейской академии тяжелой атлетики будут проводиться международные тренерские курсы, семинары и лекции по лицензированию, тренинги для спортсменов. Академия предположительно будет базироваться на ASK Arena в Баку.

Отметим, что всего в мире будет создано 5 Академий тяжелой атлетики. Наряду с Азербайджаном, это право получили Китай, Египет, Куба и Самоа.