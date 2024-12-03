О нас

IWF предоставил Азербайджану право на организацию Международного учебного центра по Европе

IWF предоставил Азербайджану право на организацию Международного учебного центра по Европе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о предоставлении Азербайджану права на организацию Международного учебного центра по Европе.
Индивидуальные
3 декабря 2024 г. 20:31
IWF предоставил Азербайджану право на организацию Международного учебного центра по Европе

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о предоставлении Азербайджану права на организацию Международного учебного центра по Европе.

Как сообщает Report, данное решение было принято на заседании Исполнительного комитета IWF в Манаме (Бахрейн).

В мероприятии также приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямран Набизаде и вице-президент Федерации Фирдовси Умудов.

Отметим, что всего в мире будет создано 5 таких центров. Наряду с Азербайджаном, это право предоставлено Китаю, Египту, Кубе и Австралии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоIWF Avropa üzrə Beynəlxalq Tədris Mərkəzinin təşkil edilmə hüququnu Azərbaycana verib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
1 декабря 2024 г. 09:04
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
29 ноября 2024 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi