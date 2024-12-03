IWF предоставил Азербайджану право на организацию Международного учебного центра по Европе

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о предоставлении Азербайджану права на организацию Международного учебного центра по Европе.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о предоставлении Азербайджану права на организацию Международного учебного центра по Европе.

Как сообщает Report, данное решение было принято на заседании Исполнительного комитета IWF в Манаме (Бахрейн).

В мероприятии также приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямран Набизаде и вице-президент Федерации Фирдовси Умудов.

Отметим, что всего в мире будет создано 5 таких центров. Наряду с Азербайджаном, это право предоставлено Китаю, Египту, Кубе и Австралии.