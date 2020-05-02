ITTF продлила приостановку соревнований

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) объявила о продлении паузы в проведении соревнований по настольному теннису до конца июля.

Как передает Report со ссылкой на сайт ITTF, организация продолжает следить за развитием ситуации и надеется, что сезон удастся возобновить в августе. Решение относительно командного чемпионата мира, который должен пройти в южнокорейском Пусане, будет вынесено в июне. Первоначально турнир должен был состояться 22-29 марта, впоследствии он был перенесен на 27 сентября - 4 октября.

Ранее ITTF отменила все мероприятия до конца апреля, впоследствии запрет на проведение соревнований был продлен до 30 июня.