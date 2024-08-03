Итоги дня на парижской Олимпиаде: Сегодня выступили две спортсменки и сборная по баскетболу Азербайджана

Сегодня на Летних Олимпийских играх в Париже выступили две азербайджанские спортсменки и женская сборная по баскетболу 3x3.

Сегодня на Летних Олимпийских играх в Париже выступили две азербайджанские спортсменки и женская сборная по баскетболу 3x3.

Как сообщает Report , в соревнованиях по академической гребле Диана Дымченко в финале С преодолела дистанцию ​​2000 метров за 7 минут 35,19 секунды и заняла 17-е место в общем зачете.

Азербайджанская пловчиха Марьям Шейхализадехангях выступила в квалификационном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем. Она стала третьей среди восьми участниц в своей группе, показав результат 26,76 секунды. По итогам общего зачета спортсменка заняла 35-е место.

В завершение женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 в своем последнем, седьмом матче уступила Канаде со счетом 19:21 и завершила турнир на 7-м месте.

Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа.