Итоги дня на парижской Олимпиаде: Азербайджанский тхэквондист принес команде первое серебро

На летних Олимпийских играх в столице Франции Париже еще четыре азербайджанских спортсмена провели очередные встречи.
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В решающем поединке спортсмен встретился с Пак Тэджуном из Южной Кореи. Г.Магомедов получил травму и не смог продолжить встречу, в результате чего корейцу досталась золотая медаль, азербайджанский тхэквондист получил серебряную.
Борец греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 кг) упустил шанс взять бронзу Олимпиады, проиграв сопернику из Кыргызстана в утешительном поединке.
Хасрат Джафаров (67 кг), представляющий страну в том же виде спорта, также выйдет на утешительный поединок, его соперник пока не определился.
Еще один азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов (87 кг) покинул Олимпиаду без медали.
Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа. К настоящему времени в копилке олимпийской сборной Азербайджана, помимо завоеванного Гашимом Магомедовым серебра, две золотые медали, которые взяли дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцев (100 кг).
Боксер Альфонсо Домингес (92 кг), выйдя в финал, гарантировал серебряную медаль.