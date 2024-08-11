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Итоги дня на Париж-2024: Исторический результат от гимнасток и очередная бронза Азербайджана

Итоги дня на Париж-2024: Исторический результат от гимнасток и очередная бронза Азербайджана Предпоследний день на XXXIII Летних Олимпийских играх в столице Франции Париже запомнился успешным выступлением азербайджанских спортсменов.
Индивидуальные
11 августа 2024 г. 00:24
Итоги дня на Париж-2024: Исторический результат от гимнасток и очередная бронза Азербайджана

Предпоследний день на XXXIII Летних Олимпийских играх в столице Франции Париже запомнился успешным выступлением азербайджанских спортсменов.

Как сообщает Report, борец вольного стиля Георгий Мешвильдишвили (125 кг) пополнил копилку азербайджанской сборной еще одной медалью, выиграв бронзу.

Вольник Магомедхан Магомедов (97 кг), который сегодня вступил в борьбу, потерпел поражение в полуфинале, сохранив шанс завоевать бронзовую медаль.

Гаджи Алиев, на которого возлагались большие надежды, завершил Олимпиаду в Париже без медали. Представитель Венгрии Исмаил Муcукаев, которому Г.Алиев проиграл в 1/4 финала весовой категории до 65 кг, не смог выйти в финал, уступив иранцу Рахману Амузадхалили со счетом 0:10. Поражение венгра перечеркнуло шансы Гаджи Алиева на участие в утешительном поединке за бронзу.

Команда Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике в составе Зейнаб Гумматовой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде и Елизаветы Лузан заняла 5-е место, что стало лучшим результатом на Олимпиадах. По итогам двух выступлений (обручи, 3 ленты и 2 мяча) в финале команда набрала 66,450 балла.

До этого коллектив занимал 10-е место на Летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и 7-е место на Пекин-2008.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа. Ранее дзюдоисты Гидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали серебряные медали, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) — бронзу.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024-də günün yekunu: Azərbaycan üçün tarixi nəticə və daha bir medal 

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