Итоги дня на Париж-2024: Исторический результат от гимнасток и очередная бронза Азербайджана

Предпоследний день на XXXIII Летних Олимпийских играх в столице Франции Париже запомнился успешным выступлением азербайджанских спортсменов.

Предпоследний день на XXXIII Летних Олимпийских играх в столице Франции Париже запомнился успешным выступлением азербайджанских спортсменов.

Как сообщает Report , борец вольного стиля Георгий Мешвильдишвили (125 кг) пополнил копилку азербайджанской сборной еще одной медалью, выиграв бронзу.

Вольник Магомедхан Магомедов (97 кг), который сегодня вступил в борьбу, потерпел поражение в полуфинале, сохранив шанс завоевать бронзовую медаль.

Гаджи Алиев, на которого возлагались большие надежды, завершил Олимпиаду в Париже без медали. Представитель Венгрии Исмаил Муcукаев, которому Г.Алиев проиграл в 1/4 финала весовой категории до 65 кг, не смог выйти в финал, уступив иранцу Рахману Амузадхалили со счетом 0:10. Поражение венгра перечеркнуло шансы Гаджи Алиева на участие в утешительном поединке за бронзу.

Команда Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике в составе Зейнаб Гумматовой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде и Елизаветы Лузан заняла 5-е место, что стало лучшим результатом на Олимпиадах. По итогам двух выступлений (обручи, 3 ленты и 2 мяча) в финале команда набрала 66,450 балла.

До этого коллектив занимал 10-е место на Летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и 7-е место на Пекин-2008.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа. Ранее дзюдоисты Гидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали серебряные медали, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) — бронзу.