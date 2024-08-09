Итоги дня на Париж-2024: Азербайджан взял первую бронзовую медаль

Очередной день на XXXIII Олимпийских играх в Париже оказался успешным для сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.

Очередной день на XXXIII Олимпийских играх в Париже оказался успешным для сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.

Как сообщает Report , азербайджанский борец Хасрат Джафаров, представлявший страну в весовой категории 67 кг, в поединке за бронзу одержал победу со счетом 8:0 над Амантуром Исмаиловым из Кыргызстана.

Эта медаль стала первой для борцов греко-римского стиля на этих соревнованиях.

Выступления вольников оказались не столь удачными, Осман Нурмагомедов (86 кг) и Алиаббас Рзазаде (57 кг) завершили турнир без медалей.

Соревнования также оказались неудачными для гимнастки Зохры Агамировой. По итогам упражнений с мячом, обручем, лентой и булавами 23-летняя спортсменка набрала в общей сложности 117.850 балла и завершила соревнования на 18-м месте.

Отметим, что парижская Олимпиада 2024 года завершится 11 августа. Ранее дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) завоевал серебряную медаль. Боксер Альфонсо Домингес (92 кг), выйдя в финал, гарантировал серебро.