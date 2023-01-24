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ITF приняла протест Азербайджана в связи с провокацией спортсмена армянского происхождения

ITF приняла протест Азербайджана в связи с провокацией спортсмена армянского происхождения Международная федерация тенниса (ITF) приняла и передала организаторам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) протест Федерации тенниса Азербайджана (ATF) в связи с провокацией российского спортсмена армянского происхождения Карена Хачанова.
Индивидуальные
24 января 2023 г. 22:31
ITF приняла протест Азербайджана в связи с провокацией спортсмена армянского происхождения

Международная федерация тенниса (ITF) приняла и передала организаторам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) протест Федерации тенниса Азербайджана (ATF) в связи с провокацией российского спортсмена армянского происхождения Карена Хачанова.

Как передает Report, об этом говорится в письме, направленном ITF азербайджанской федерации.

В документе отмечается, что на основании Кодекса поведения "Большого шлема", "Tennis Australia" и правление "Большого шлема" обладают юрисдикцией в связи с поведением игроков, участвующих в турнире и мероприятии "Australian Open": "Они являются соответствующими органами для рассмотрения любого действия, направленного против Кодекса поведения "Большого шлема", и проводят процедуры в соответствии с требованиями этого кодекса".

В Азербайджанской теннисной федерации отметили, что хотя Международная теннисная федерация контролирует все возможные провокации, серьезную обеспокоенность вызывает факт попустительства в отношении прежних провокаций Хачанова. Поэтому в международную структуру вновь будет направлено обращение в связи с наказанием спортсмена армянского происхождения с учетом его прежних провокаций.

Напомним, что Хачанов последовательно после двух игр написал и направил в объектив камеры месседж, пропагандирующий сепаратистский режим в Карабахе. На соревнованиях наряду с флагом Армении, был раскрыт флаг сепаратистского режима.

После этих событий Министерство молодежи и спорта и Азербайджанская теннисная федерация направили письмо протеста в соответствующие структуры.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Tennis Federasiyasının erməni idmançının təxribatı ilə bağlı şikayəti qəbul olunub

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