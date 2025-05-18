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Итальянский спортсмен установил мировой рекорд в спортивной ходьбе

Итальянский спортсмен установил мировой рекорд в спортивной ходьбе Олимпийский чемпион итальянец Массимо Стано установил мировой рекорд в спортивной ходьбе на 35 км, превзойдя достижение россиянина Владимира Канайкина.
Индивидуальные
18 мая 2025 г. 16:24
Итальянский спортсмен установил мировой рекорд в спортивной ходьбе

Олимпийский чемпион итальянец Массимо Стано установил мировой рекорд в спортивной ходьбе на 35 км, превзойдя достижение россиянина Владимира Канайкина.

Как сообщает Report, на командном чемпионате Европы в Чехии Стано преодолел дистанцию за 2 часа 20 минут и 43 секунды.

В.Канайкин в 2006 году показал результат 2 часа 21 минута и 31 секунда. Однако показатель россиянина не был официально признан Международной ассоциацией легкоатлетических федераций из-за несоблюдения необходимых условий, но спортсмен значился обладателем лучшего результата в этой дисциплине на сайте организации. Официальный рекорд принадлежал канадцу Эвану Данфи, который он установил в марте 2025 года, - 2 часа 21 минута и 40 секунд.

Стано 33 года. Он является чемпионом Олимпиады в Токио в ходьбе на 20 км. Спустя год, в 2022 году, итальянец выиграл чемпионат мира в ходьбе на 35 км.

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