О нас
Report Georgia
Аудио новости

Исторический успех азербайджанских борцов греко-римского стиля

Исторический успех азербайджанских борцов греко-римского стиля В болгарском городе Самоков завершился чемпионат Европы по борьбе среди юношей.
Индивидуальные
20 июня 2021 г. 21:23
Исторический успех азербайджанских борцов греко-римского стиля

В болгарском городе Самоков завершился чемпионат Европы по борьбе среди юношей.

Как сообщает Report, Азербайджан добился исторического успеха в континентальном соревновании по греко-римской борьбе.

На столь престижном турнире страну представляли 9 борцов, 7 из которых поднялись на пьедестал почета.

Чемпионами Европы стали Рагим Гасанов (45 кг), Фараим Мустафаев (48 кг), Фарид Бахышлы (55 кг) и Фарид Халилов (60 кг). Третье место заняли Пярвиз Дадашов (51 кг), Кянан Абдуллазаде (65 кг) и Руслан Нуруллаев (71 кг).

Таким образом, под руководством главного тренера Талеха Исрафилова, тренеров Назима Ахмедова и Расима Агаева команда завоевала 4 золотые и 3 бронзовые медали, набрав 153 очка, впервые в истории азербайджанской борьбы стала чемпионом Европы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Millimiz tarixində ilk dəfə Avropa çempionu oldu

Самое читаемое

В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
18 июня 2021 г. 16:51
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
18 июня 2021 г. 16:46
В Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
ФотоВ Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
14 июня 2021 г. 19:48
Первые женщины-пилоты AZAL
Первые женщины-пилоты AZAL
17 июня 2021 г. 12:57
Можно ли мочить место прививки?
Можно ли мочить место прививки?
18 июня 2021 г. 15:11
Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ
Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2021 г. 18:19
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
16 июня 2021 г. 00:30
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
Азербайджан и Турция подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях
Азербайджан и Турция подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях
15 июня 2021 г. 17:14
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
16 июня 2021 г. 01:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi