Исторический успех азербайджанских борцов греко-римского стиля

В болгарском городе Самоков завершился чемпионат Европы по борьбе среди юношей.

В болгарском городе Самоков завершился чемпионат Европы по борьбе среди юношей.

Как сообщает Report, Азербайджан добился исторического успеха в континентальном соревновании по греко-римской борьбе.

На столь престижном турнире страну представляли 9 борцов, 7 из которых поднялись на пьедестал почета.

Чемпионами Европы стали Рагим Гасанов (45 кг), Фараим Мустафаев (48 кг), Фарид Бахышлы (55 кг) и Фарид Халилов (60 кг). Третье место заняли Пярвиз Дадашов (51 кг), Кянан Абдуллазаде (65 кг) и Руслан Нуруллаев (71 кг).

Таким образом, под руководством главного тренера Талеха Исрафилова, тренеров Назима Ахмедова и Расима Агаева команда завоевала 4 золотые и 3 бронзовые медали, набрав 153 очка, впервые в истории азербайджанской борьбы стала чемпионом Европы.