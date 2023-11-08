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Исполнительный директор AMADA представляет Азербайджан на очередном заседании CAHAMA

Исполнительный директор AMADA представляет Азербайджан на очередном заседании CAHAMA Исполнительный директор Национального антидопингового агентства Азербайджана Тахмина Таги-заде принимает участие в 62-м заседании Специального европейского комитета Всемирного антидопингового агентства (CAHAMA), которое проходит 8–9 ноября во французском
Индивидуальные
8 ноября 2023 г. 19:06
Исполнительный директор AMADA представляет Азербайджан на очередном заседании CAHAMA

Исполнительный директор Национального антидопингового агентства Азербайджана Тахмина Таги-заде принимает участие в 62-м заседании Специального европейского комитета Всемирного антидопингового агентства (CAHAMA), которое проходит 8–9 ноября во французском Страсбурге.

Как передает Report, в течение двухдневного заседания делегаты от различных национальных антидопинговых организаций рассмотрят несколько важных вопросов.

На сессии, которая началась с утверждения повестки дня, участники обсудили административные вопросы, включая рассмотрение отчета предыдущего, 61-го заседания, получение обновлений от Секретариата и планирование будущих встреч CAHAMA.

В центре внимания остаются вопросы, связанные с антидопинговой политикой. Так, представители консультативных групп Антидопинговой конвенции и другие эксперты обсуждают входящие в их компетенцию вопросы повестки дня заседаний ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство).

Встреча CAHAMA станет решающей для продвижения антидопинговых усилий и решения соответствующих вопросов в этой области.

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Версия на азербайджанском языке AM­ADA-nın icraçı direk­toru CAHAMA-nın iclasında iştirak edir

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