Исполнительный директор AMADA: В конце года я проинформирую о нарушениях в федерациях - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Интервью Report с исполнительным директором Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли в связи с приступившим сегодня в Баку к работе семинаром для врачей федераций.

- Какие темы будут обсуждены на сегодняшнем семинаре?

- Это наше первое мероприятие, связанное с врачами. Будет обсуждена очень важная тема об исключениях в терапевтическом применении (ИТП) – медицинских и юридических основаниях использования веществ и средств, запрещенных для спортсменов по тем или иным причинам. Отдельно затронут темы астмы, андрогенного дефицита, а также использования спортсменами глюкокортикоидов и внутривенных инфузий. Эта информация поможет в рекомендациях спортсменам, указании правильного пути для сбора необходимых документов и заполнении вместе с ними формы ИТП. Эта форма нужна для обращения в Комитет по терапевтическому использованию. Основной целью Комитета является выдача разрешений на использование запрещенных веществ и средств только спортсменам, нуждающимся в них по медицинским показаниям. Это соответствует принципу работы врачей во всем мире. У каждого спортсмена может быть какое-либо заболевание, и в связи с этим этот человек может быть вынужден принимать запрещенные лекарства. В таком случае он может обратиться в AMADA, собрать все документы в должном порядке и получить разрешение на употребление лекарства. Этот вопрос - один из стоящих на первом месте во всем мировом спорте. Спортсмены могут извлечь из этого пользу. Может быть, что во время оказания скорой помощи спортсмену дали какой-то препарат и т.п. В этом случае допинг-тест может дать положительный результат, спортсмен, имеющий соответствующий разрешающий сертификат, не будет дисквалифицирован.

- Есть ли подобные примеры в мире?

- Некоторое время назад хакеры получили информацию из базы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и распространили детали о некоторых известных спортсменах. Тогда стало известно, что многие известные спортсмены, в том числе сестры Серена и Винус Уильямс употребляют несколько препаратов. Хотя это секретная информация. После распространения данных стало известно, что спортсмены, принимающие запрещенные вещества по болезни, не сталкиваются с проблемами. Потому что имеют соответствующий сертификат. На сегодняшнем семинаре мы поговорим именно об этой важной теме, а также о списке запрещенных веществ. У нас будут темы и для вопросов и ответов. На семинаре участвуют врачи всех федераций.

- Сколько допинг-тестов за год провела AMADA?

- За год мы провели более 400 тестов. Во время соревнований было проведено более 200 тестов. Кроме того, мы проводили свою работу и на международных турнирах. И еще должны продолжать. До конца года состоится несколько республиканских чемпионатов. Мы проводим тесты в активной форме.

- Когда будут обнародованы результаты?

- Результаты уже есть, статистика большая. В конце года на организуемой нами пресс-конференции мы дадим отчет. Не называя имен, мы проинформируем, в каких федерациях сколько допинг-тестов были положительными и какие запрещенные вещества использовались.

- В конце года не будет дисквалификаций?

- Имеется процедура. После положительного ответа допинг-теста мы приступаем к слушаниям. Обнародуем результат только после принятия решения и спустя 21 день после информирования федерации и спортсмена. Почему 21 день? Потому что в этот период спортсмен может подать апелляцию.

- Имеется ли в футбольном секторе положительный результат допинг-теста?

- Пока я не могу говорить об этом. В конце года я проинформирую о количестве нарушений в федерациях.

- Сталкиваются ли сотрудники AMADA с трудностями при проведении допинг-тестов?

- Агентство только приступило к работе. Возможно, пока не во всех федерациях осведомлены о правилах и процедурах. Однако такие недоразумения происходят крайне редко. Наша единственная и главная проблема в том, чтобы соответствующие данные спортсменов, зарегистрированных в тестовой группе, были даны вовремя и правильно. Порой этого не делают, поэтому это считается пропущенным тестом. Трижды пропущенный тест ведет к дисквалификации от 1 года до 2-х лет. К этому относятся несерьезно, однако, это одно из антидопинговых нарушений. У некоторых спортсменов уже пропущено два теста. Это значит, что третий пропуск в течение года приведет к наказанию. Представители и врачи федераций должны всерьез обращать на это внимание.