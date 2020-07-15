Исполком МОК обсудит подготовку к Олимпиаде в Токио

Впервые в истории организации ее главный руководящий орган обсудит текущие вопросы удаленно

09:40

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) проведет заочное заседание по вопросам подготовки к Олимпийским играм и своей очередной сессии. Последняя впервые в истории организации пройдет в формате видеоконференции.

Как передает Report, заседание исполкома состоится 15 июля.

Заседание должно было предварять старт Олимпийских игр в Токио, однако пандемия коронавируса вынудила МОК отложить проведение соревнований на год. Решение об их переносе было принято в марте. С тех пор МОК, оргкомитет "Токио-2020" и международные спортивные федерации совместно разрабатывают план проведения Игр в новых условиях.

Координационная комиссия по подготовке к Олимпиаде в Токио предоставит МОК отчет, в котором будут отражены последние решения, связанные с организацией Игр. В мае на поддержку олимпийского движения МОК выделил 800 млн долларов. Международные федерации и национальные олимпийские комитеты получат из этих средств 150 млн долларов. Старт Играм в Токио будет дан 23 июля 2021 года, церемония их закрытия состоится 8 августа.

Также исполком МОК заслушает отчеты оргкомитетов запланированных соревнований. Речь идет о летних юношеских Играх 2022 года в Дакаре и зимних юношеских Играх 2024 года в южнокорейской провинции Канвондо.

Заключительным пунктом повестки заседания станет обсуждение 136-й сессии МОК. Впервые в истории организации ее главный руководящий орган обсудит текущие вопросы удаленно. Сессия пройдет 17 июля в формате видеоконференции. Продлится мероприятие всего один день, ранее для этого традиционно требовалось два-три дня.