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Испанский теннисист спас ребенка от толпы фанатов на US Open

Испанский теннисист спас ребенка от толпы фанатов на US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во время турнира Открытого чемпионата США (US Open) спас маленького мальчика, которого едва не задавила толпа фанатов, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Ребенок подошел к ограждению спортивного сектора с целью взять автограф у своего кумира, однако сзади продолжала напирать толпа.

Надаль заметил происходящее, подошел к ограде и выхватил мальчика из скопления людей, подняв на руки.

"Рафаэль, ты спас моего сына. Он теперь восхищается тобой. Отныне ты его герой! Спасибо! Удачи на US Open!", — написал позже отец мальчика в Twitter.

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