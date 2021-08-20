Испанский велосипедист попал в аварию во время гонки

Велосипедист испанской команды Movistar Алехандро Вальверде попал в аварию на седьмом этапе престижной гонки "Вуэльта".
По данным Report, за 43 километра до финиша велосипед потерявшего управление спортсмена перевернулся и съехал с гоночной полосы.
Не получивший в результате инцидента серьезных травм, велосипедист, продолжил борьбу после осмотра врачей. Но он прекратил гонку после того, как проехал несколько километров.
Отметим, что гонка "Вуэльта" проводится на территории Испании и Андорры с 1935 года.