Испанский велосипедист попал в аварию во время гонки

Велосипедист испанской команды Movistar Алехандро Вальверде попал в аварию на седьмом этапе престижной гонки "Вуэльта".

Велосипедист испанской команды Movistar Алехандро Вальверде попал в аварию на седьмом этапе престижной гонки "Вуэльта".

По данным Report, за 43 километра до финиша велосипед потерявшего управление спортсмена перевернулся и съехал с гоночной полосы.

Не получивший в результате инцидента серьезных травм, велосипедист, продолжил борьбу после осмотра врачей. Но он прекратил гонку после того, как проехал несколько километров.

Отметим, что гонка "Вуэльта" проводится на территории Испании и Андорры с 1935 года.