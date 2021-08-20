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Испанский велосипедист попал в аварию во время гонки

Испанский велосипедист попал в аварию во время гонки Велосипедист испанской команды Movistar Алехандро Вальверде попал в аварию на седьмом этапе престижной гонки "Вуэльта".
Индивидуальные
20 августа 2021 г. 22:40
Испанский велосипедист попал в аварию во время гонки
Алехандро Вальверде

Велосипедист испанской команды Movistar Алехандро Вальверде попал в аварию на седьмом этапе престижной гонки "Вуэльта".

По данным Report, за 43 километра до финиша велосипед потерявшего управление спортсмена перевернулся и съехал с гоночной полосы.

Не получивший в результате инцидента серьезных травм, велосипедист, продолжил борьбу после осмотра врачей. Но он прекратил гонку после того, как проехал несколько километров.

Отметим, что гонка "Вуэльта" проводится на территории Испании и Андорры с 1935 года.

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Версия на азербайджанском языке Видеоİspaniyalı velosipedçi yarış zamanı qəzaya düşüb

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