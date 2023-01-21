Испанский тренер: Азербайджанские гимнастки добились высоких результатов

Азербайджанские гимнастки добились весьма высоких результатов на мировом уровне.

Азербайджанские гимнастки добились весьма высоких результатов на мировом уровне.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала Беатрис Брито Агилера, которая провела хореографические занятия для членов национальных команд различных возрастных групп по художественной гимнастике в Баку.

Испанский специалист отметила, что представительницы Азербайджана высоко развиты технически и тактически: "Национальные танцы азербайджанского народа, моменты, связанные с фольклором, помогают спортсменкам лучше проявить себя на ковре. За каждым достигнутым успехом стоит большой труд. Все это я увидела в зале".

По словам тренера, она давно наблюдает за международными спортивными соревнованиями в Баку: "Некоторое время назад я познакомилась с заместителем министра молодежи и спорта Марьяной Васильевой. Благодаря ей я смогла приехать в Азербайджан, увидеть великолепный город Баку и провести занятия на Национальной гимнастической арене".