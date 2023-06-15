Испания лишила российских борцов участия в чемпионате Европы

Власти Испании отказались выдавать визы членам молодежной сборной России по борьбе (участники возраста до 20 лет) и специалистам команды для участия в чемпионате Европы, который пройдет с 26 июня по 2 июля в городе Сантьяго-де-Компостела.

Власти Испании отказались выдавать визы членам молодежной сборной России по борьбе (участники возраста до 20 лет) и специалистам команды для участия в чемпионате Европы, который пройдет с 26 июня по 2 июля в городе Сантьяго-де-Компостела.

Как передает Report, об этом РЕН ТВ подтвердил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Если бы они играли по правилам не только на спортивной площадке, все было бы нормально. Ну, что делать? Мы должны быть еще сильнее. Все равно справедливость восторжествует, господь их вразумит, и они поймут, что надо дружить, общаться. Надо, чтобы молодые люди общались между собой, чтобы делились своими ценностями традиционными, развивали спорт", – сказал Мамиашвили.

Он подчеркнул, что из-за неучастия российской сборной на соревнованиях больше потеряла Испания, чем мы. Речь идет не только о конкурентной среде, но и зрелищности самого мероприятия, его привлекательности.